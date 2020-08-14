Transfermarkt признал Карпина лучшим тренером прошлого сезона в России

Об этом пресс-служба клуба сообщила в твиттере.
Валерий Карпин тренер сезона в РПЛ по версии @Transfermarkt— Football Club Rostov (@rostovfc) August 14, 2020
Популярный футбольный портал признал главного тренера нашей команды лучшим в РПЛ по итогам прошлого сезона! ? pic.twitter.com/dhQmB3vgnn
В прошлом сезоне донская команда финишировала на 5-м месте в турнирной таблице.
В нынешнем сезоне "Ростов" в 1-м туре РПЛ на выезде обыграл "Тамбов" со счетом 1:0. В субботу команда Карпина дома примет "Зенит".