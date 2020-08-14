"Спартак" - "хорошо", "Ахмат" - "неудовлетворительно", судьи - молодцы. Оценки участникам матча

Наконец-то игра с участием "красно-белых" закончилась без судейского скандала, и можно спокойно поговорить о действиях футболистов.

"Ахмат"

"Ахмат" ничего не сделал, чтобы мы могли назвать игру Максименко выдающейся. Но безупречные действия в тех эпизодах, что все-таки были, повод для высокой оценки. Вратарь "Спартак" был надежен, хотя тот же удар Ильина отбить было непросто.Джикия и Жиго заслуживают снижение итогового балла из-за своих достаточно грубых ошибок. По сути, они привезли по одному моменту, которые вполне могли стать голевыми. Джикия к тому же проиграл 43 процента единоборств и не сделал ни одного перехвата. Но были у этих ребят и свои заслуги. Георгий, например, не дал забить Берише в середине второго тайма, а Самуэль хорошо подключался к атакам и заработал пенальти.Маслов был лучшим из тройки центральных защитников. 97 процентов точных передач, 2 ключевых паса, 11 выигранных единоборств, 2 выноса мяча и 3 перехвата - хороший статистический набор. Айртон заработал на себе больше всех фолов (5) и нанес больше всех ударов (4, 1 из которых попал в штангу). Его подключения доставили много проблем защите "Ахмата". Через фланг Зобнина развивалось много атак. Его подачи вновь отличались качеством и точностью. Его перевод в центр после выхода Ещенко был логичен, но там Роман только получил желтую карточку.Умяров качественно выполнил большой объем черновой работы. Да, был момент в конце первого тайма, когда он упустил Понсе и дал тому опасно пробить. Но это был практически исключительный случай. В остальном Наиль был хорош. В частности, у него высокие проценты точных передач (87) и выигранных единоборств (86). Чисто визуально кажется, что Крал сыграл лучше своего товарища по центру. Но на самом деле чех проиграл ровно половину единоборств, получил необязательную желтую карточку, в конце первого тайма нанес удар сильно мимо ворот. Эти детали выравнивают его оценку с оценкой Умярова.Вся группа атаки "Спартака" провела хороший матч. Понсе и Ларссону забили по голу, Соболев отличился голевой передачей. При этом Александр и Эсекель чаще играли в подыгрыше, несколько раз неплохо выводя своих партнеров на ударную позицию. На счету обоих форвардов по 2 ключевых паса. Ларссон же больше был ориентирован на завершение атак - у него 2 удара в створ и 2 удара заблокированных. В протоколе он мог бы отмечен дважды, но его гол с игры был справедливо отменен из-за попадания мяча в руку.Вышедших на замену игроков корректнее будет оставить без оценки. Глушенков изо всех сил старался отличиться результативным действием, но не получилось. Отметим интересный факт - и Ещенко, и Бакаев, и Глушенков выиграли все единоборства, в которых приняли участие.Шелия выручил свою команду в нескольких эпизодах, но бывали у него и ошибки. В частности, в середине второго тайма он неудачно сыграл на выходе, и только Семенов не дал состояться голу. В пропущенных голах явной и очевидной вины вратаря нет, но это вряд ли утешает поклонников "Ахмата".В первую очередь, пожелаем здоровья Нижичу, который получил сильный удар мячом по лицу и покинул поле на электромобиле. Далее отметим, что он оказался единственным игроком стартового состава грозненской команды, который сегодня ни разу не нарушил правила. Впрочем, были моменты, когда лучше бы Зоран фолил, ведь без этого он упускал соперника.Ненахов был одним из худших. Он проиграл 70 процентов единоборств, не смог помешать забить Понсе после подачи со штрафного и был удален с поля за две желтых карточки. Богосавац и Семенов сыграли получше. Первый сделал 6 отборов и 4 перехвата. Второй 4 раза выносил мяч (в том числе однажды из пустых ворот) и отличился самым высоким процентом выигранных единоборств среди игроков "Ахмата" (69).Исмаэл играл несколько выше, чем обычно. Возможно, это доставляло ему дискомфорт и не позволило проявить свои лучшие качества. На счету Силвы 1 ключевой пас, 1 несильный удар в створ, 31 процент неточных передач и катастрофические 10 проигранных единоборств из 12. Швец стал одним из главным виновников поражения. Именно он сфолил на Жиго в своей штрафной и именно он проиграл верховую борьбу Соболеву в эпизоде со вторым голом.Харин и Бериша допускали очень много брака в передач - 55 и 45 процентов неточных пасов соответственно. Иванов был более аккуратным (28 точных передач из 32), но что от этого толку, если обостряющих пасов он практически не делал, а большую часть времени ему приходилось быть сосредоточенным на оборонительных действиях. Надеяться хотя бы на один забитый гол с такой статистикой у ключевых созидающих игроков не приходится.У нападающего "Ахмата", по сути, был только один по-настоящему опасный момент - в конце первого тайма после ошибки Джикии его удар отбил Максименко. В остальном Ильину не удавалось зацепиться за мяч и хоть немного приблизиться к результативному действию.Понсе неплохо вышел на замену, но не реализовал свои моменты и достаточно быстро растерял свой атакующий запал. Пуцко и Садулаев не выиграли ни одного единоборства, в которых приняли участие. Роши не сделал ни одного обостряющего действия.