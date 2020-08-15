Встреча завершилась победой армейского клуба со счетом 2:1.
"Не получилась игра в первом тайме. Во втором ЦСКА сознательно отдал нам инициативу. Один гол забили, не хватило мастерства забить второй и сыграть вничью с такой командой, как ЦСКА", - цитирует Первушина Sport24.
В следующем туре "Тамбов" на своем поле встретится с "Химками". Матч пройдет 18 августа.
Армейцы в 3-м туре в Санкт-Петербурге сыграют против "Зенита" (19 августа).
Первушин: не хватило мастерства забить второй и сыграть вничью с такой командой, как ЦСКА
Наставник "Тамбова" Сергей Первушин подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России ЦСКА.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!