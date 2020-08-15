Напомним, "Зенит" обыграл дончан со счетом 2:0. В первом тайме мяч попал в руку защитника "Ростова" Евгения Чернова. Песьяков отразил удар Сердара Азмуну, но иранец был первым на добивании и отправил мяч в сетку ворот.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
"По новым правилам 11-метровый в ворота "Ростова" в матче с "Зенитом" назначать не стоило. Мяч попадает в рукав игроку "Ростова", а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, следовало продолжить игру", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Федотов считает, что арбитру не стоило назначать пенальти в ворота "Ростова"
Бывший судья Игорь Федотов высказался о назначении пенальти в матче между "Ростовом" и "Зенитом".
Фото: Чемпионат
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