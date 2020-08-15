"У Дзюбы небольшое повреждение. Надеюсь, что он вернется в строй к матчу с ЦСКА", - сказал Медведев.
31-летний Дзюба пропустил матч 2-го тура РПЛ с "Ростовом", в котором "Зенит" одержал победу со счетом 2:0.
Поединок 3-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА состоится 19 августа.
Источник: ТАСС
Гендиректор "Зенита": ждем Дзюбу к матчу с ЦСКА
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о травме нападающего команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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