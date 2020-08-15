Встреча закончилась со счётом 2:1, Шкурин стал автором одного из мячей.
"Очень рад отличиться в такой тяжёлой игре. Когда я не играл, меня это мотивировало больше работать, чтобы заслуживать больше игрового времени. Конечно, серия побед придаёт уверенности. Первая победа в первом домашнем матче сезона - безусловный плюс", - сказал Шкурин в интервью ЦСКА-ТВ.
Шкурин: когда не играл, меня это мотивировало больше работать
Форвард ЦСКА Илья Шкурин прокомментировал победу команды в матче третьего тура РПЛ над "Тамбовом".
Фото: ПФК ЦСКА
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