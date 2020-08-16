Сообщается, что футболист "железнодорожников" интересен итальянскому клубу. Сумма трансфера может составить 15 млн евро без учёта бонусов. По информации SportMediaset, 17 августа состоится встреча представителей "Аталанты" и агента россиянина. Высока вероятность, что встреча также состоится с Андреем Лосюком.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны других итальянских команд, в частности "Милана". В текущем сезоне РПЛ полузащитник "Локомотива" провёл 2 встречи, в каждой из которой отличился забитым голом.
Алексей Миранчук может перейти в "Аталанту" за 15 млн евро
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Аталанте".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!