"Акции, которыми владели Газизовы, уже переданы в Федерацию футбола Башкирии. Управление клубом осуществляется республиканской властью во главе с Радием Хабировым," - сказал председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.
Напомним, что Шамиль Газизов ранее занимал должность гендиректора "Уфы", а этим летом перешел на аналогичную должность в "Спартаке".
Источник: ТАСС
Брат Газизова покинул руководство "Уфы"
Рамиль Газизов, брат генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, покинул пост председателя попечительского совета "Уфы".
Фото: ФК "Уфа"
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