"Хочется реально побороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Команда у нас очень хорошая, с поставленным футболом. Нужно больше верить в свои силы, и все получится", - цитирует Смольникова пресс-служба клуба.
32-летний Смольников перешел в "Краснодар" из "Зенита" этим летом. В этом сезоне он провел за краснодарскую команду два матча.
Смольников заявил, что хочет попасть с "Краснодаром" в групповой этап Лиги чемпионов
Защитник "Краснодара" Игорь Смольников рассказал о целях на сезон.
Фото: ФК "Краснодар"
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