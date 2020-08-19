Смольников заявил, что хочет попасть с "Краснодаром" в групповой этап Лиги чемпионов

Защитник "Краснодара" Игорь Смольников рассказал о целях на сезон.
Фото: ФК "Краснодар"
"Хочется реально побороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Команда у нас очень хорошая, с поставленным футболом. Нужно больше верить в свои силы, и все получится", - цитирует Смольникова пресс-служба клуба.

32-летний Смольников перешел в "Краснодар" из "Зенита" этим летом. В этом сезоне он провел за краснодарскую команду два матча.

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Теги: Смольников Краснодар
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