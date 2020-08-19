"До удара три игрока "Уфы" вошли в штрафную. Из-за этого по правилам игры этот пенальти следовало перебить. Что касается Беленова, то левая нога у него цеплялась за линию ворот - всё в порядке," - сказал Федотов.
Отметим, что пенальти в ворота "Уфы" не сумел забить нападающий "Спартака" Джордан Ларссон.
ВАР спас Васильева от спартаковских проклятий. Но Беленов вышел за линию до удара
Источник: Чемпионат
Арбитр Федотов заявил, что "Спартак" должен был перебить пенальти в ворота "Уфы"
Судья Игорь Федотов прокомментировал момент с незабитым пенальти в матче 3-го тура РПЛ "Уфа" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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