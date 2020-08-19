В матче 3-го тура РПЛ с "Химками" арбитр встречи сначала показал желтую карточку Грицаенко, а после просмотра видеоповтора удалил его с поля.
"Мы в любом случае будем подавать апелляцию, обратимся в экспертно-судейскую комиссию. Считаем, что красная карточка Грицаенко показана незаслуженно, пусть комиссия рассмотрит момент", - сказал Габуев.
Матч завершился победой "Тамбова" со счетом 1:0.
Источник: ТАСС
Президент "Тамбова" заявил, что клуб подаст апелляцию на удаление Грицаенко
Президент "Тамбова" Арсен Габуев сообщил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по удалекнию защитника команды Алексея Грицаенко.
Фото: ФК "Тамбов"
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