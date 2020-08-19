Президент "Тамбова" заявил, что клуб подаст апелляцию на удаление Грицаенко

Президент "Тамбова" Арсен Габуев сообщил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по удалекнию защитника команды Алексея Грицаенко.

Фото: ФК "Тамбов"