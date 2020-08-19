Евсеев: ну что, никто не ожидал? А ведь столько было разговоров - фарм-клуб, 6 очков

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился эмоциями после ничейного результата в матче 3-го тура РПЛ со "Спартаком".
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Ну что?! Никто не ожидал? А ведь столько было разговоров: фарм-клуб, 6 очков. Футбол такая штука, что здесь одни предполагают, а другие располагают. И здесь все решается на футбольном поле. Была острая, атакующая, бескомпромиссная, честная игра. Где никто не хотел проигрывать. Естественно, результатом «Уфа» довольна. Хочу услышать специалистов, знатоков, которые заранее все знают. Очень хочется узнать новые версии: что будет дальше? #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

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Встреча завершилась вничью - 1:1.

"Уфа" открыла счет уже на второй минуте, забил защитник Павел Аликин. Через 10 минут "Спартак" после просмотра видеоповтора получил право на пенальти, однако Джордан Ларссон его не реализовал - Беленов спас ворота. На 19-й минуте Эсекьель Понсе все-таки сравнял счет.

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Теги: Евсеев Уфа Спартак
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