Деян ударил локтем защитника соперника Серхио Рамоса. Как сообщил игрок сине-бело-голубых, он сделал это специально, чтобы отомстить испанцу за травму форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018. В финале еврокубка Рамос схватил египтянина и повалил его на землю, после чего Салах не смог продолжить игру.
- Специально ли я ударил Рамоса? Да, возможно. Модрич пытался снизить напряжение между мной и Рамосом, я намеренно ударил Серхио локтем и сказал, что теперь мы квиты.
Я уважаю Рамоса. Он выиграл множество титулов, но мне не нравится его поведение. Не люблю, когда травмируют игроков. Я не хочу раздувать эту историю, но считаю, что Рамос специально нанес травму моему другу, - цитирует Ловрена твиттер MAJ.
Ловрен перешел в "Зенит" в конце июля, подписав с клубом контракт на три года. За "Ливерпуль" хорватский футболист выступал с 2014 года и выиграл с клубом чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
28-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с июня 2017 года, перейдя из "Ромы" за 42 миллиона евро.
Ловрен: я намеренно ударил Рамоса локтем и сказал, что теперь мы квиты за травму Салаха
Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился воспоминаниями об эпизоде в матче Лиги наций между сборными Хорватии и Испании.
Фото: Getty Images
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