"Спартак" - "Барселоне": готовьте 100 млн или даже не пишите

"Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 млн или даже не пишите", — говорится в сообщении "Спартака".
Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 млн или даже не пишите. https://t.co/DXjJG9JcfL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 21, 2020
23-летний Ларссон перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Норрчепинга" за 4 миллиона евро, заключив контракт сроком на 4 года.
В своем первом сезоне футболист провел 26 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.