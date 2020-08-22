Казанская команды обыграла армейцев со счетом 2:1, а Макаров стал автором победного мяча.
"Забивать на таком стадионе приятно. Главное было выиграть. Эмоции пока не полностью нахлынули. Матч с ЦСКА не отличается от матча с другим соперником, потому что с любым клубом мы выходим побеждать. Такие победы закаляют. У нас есть цель попасть в еврокубки, бороться за высокие места", - сказал Макаров.
"Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.
В следующем туре казанская команда на своем поле сыграет с "Уфой". Встреча состоится 26 августа.
Источник: Матч ТВ
Макаров: у "Рубина" есть цель попасть в еврокубки
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров подвел итог матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Рубин"
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