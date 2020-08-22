Московская команда проиграла в Туле со счетом 0:2.
"Со стороны могло показаться, что была какая-то недооценка. Непонятно, в чем причина. Мы приезжали только за победой. К сожалению, не получилось этого сделать. Надо поскорее успокоиться и идти дальше. Победить "Зенит" ради болельщиков, чтобы забыть эту игру", - цитирует Карапузова пресс-служба клуба.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.
Матч 5-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" состоится 26 августа.
Карапузов: надо поскорее успокоиться и победить "Зенит"
Полузащитник "Динамо" Владислав Карапузов прокомментировал матч 4-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: ФК "Динамо"
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