Сообщается, что армейский клуб ведет переговоры с донской командой о трансфере футболиста. Стороны близки к договорённости.
В прошлом сезоне на счету Зайнутдинова 17 матчей, 4 забитых мяча и 1 ассист.
22-летний Зайнутдинов перешел в "Ростов" в 2019 году из "Астаны".
"Чемпионат"
СМИ: ЦСКА ведет с "Ростовом" переговоры о трансфере Бахтиёра Зайнутдинова
Полузащитник "Ростова" Бахтиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
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