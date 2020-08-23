Сообщается, что у 23-летнего хавбека выявлен разрыв передней крестообразной связки колена.
В матче со "Спартаком" Баринова увезли с поля на электрокаре на 16-й минуте.
Поединок завершился поражением "Локомотива" со счетом 1:2.
Источник: РИА Новости
Источник: у Баринова выявлен разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прошел медосбледование после матча со "Спартаком", в котором получил травму.
Фото: РИА Новости
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