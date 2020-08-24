Как сообщается на сайте клуба, полузащитник "Локо" Дмитрий Баринов порва крестообразную связку. Теперь ему предстоит перенести операцию.
Алексей Миранчук, также травмировавшийся в матче со "Спартаком", вернётся в строй во время паузы на матчи сборных в сентябре. Столько же на восстановление потребуется полузащитнику Дмитрию Живоглядову.
Баринов вернулся на скамейку запасных во втором тайме матча со "Спартаком". Полузащитник для передвижения использовал костыли.
"Локомотив" подтвердил, что Баринов порвал крестообразную связку
Пресс-служба "Локомотива" рассказала о состоянии травмированных игроков команды.
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