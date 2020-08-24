"У меня все хорошо. Занимаюсь делами, смотрю футбол. Бизнес идет хорошо. Ездим за грибами, радуемся жизни — словом, нахожусь в полной гармонии с собой.
Спасибо болельщикам за теплые слова в мой адрес, мне очень приятно. Всем привет и наилучшие пожелания. Главное — здоровья!" - приводит слова Файзулина Bobsoccer.
Файзулин выступал за "Зенит" с 2008 по 2015 год, после чего 3 года не играл из-за череды травм. В 2018 году он официально завершил карьеру.
Файзулин в составе "Зенита" трижды выигрывал чемпионат России, два раза Кубок страны и три Суперкубка. Также Файзулин с "Зенитом" побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА. В его активе 24 матча за сборную России, в которых он отметился 4 забитыми мячами.
Файзулин: нахожусь в полной гармонии с собой
Бывший полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин поблагодарил болельщиков за поддержку.
Фото: ФК "Зенит"
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