- Нам очень приятно, что футболистом "Химок" интересуются такие клубы. Но сегодняшняя игра показала, что он полностью сконцентрирован, даже несмотря на то, что играл на непривычной для себя позиции. Выкладывался и был очень полезен команде, - сказал Гунько в интервью пресс-службе клуба.
Сообщалось, что казанский клуб хотел приобрести футболиста еще зимой. Также 24-летним хавбеком интересуется "Локомотив".
Контракт Трошечкина с "Химками" действует до 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей и 1 забитый гол.
Гунько прокомментировал интерес "Локомотива" и "Рубина" к Трошечкину
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько прокомментировал интерес "Локомотива" и "Рубина" к полузащитнику команды Александру Трошечкину.
Фото: ФК "Химки"
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