"Ростов" готов расстаться со своим игроком за 12-15 млн евро. Отмечается, что "Зенит" уже предлагал за Осипенко около 5 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ Осипенко в составе "Ростова" провел 4 матча. Ранее защитник также выступал за "Иртыш", "Факел" и "Тамбов".
Источник: "СЭ"
"Ростов" готов продать Осипенко "Зениту" за 12-15 млн евро
Защитник "Ростова" Максим Осипенко интересен "Зениту".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!