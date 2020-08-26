Николич: преподнесли "Ахмату" подарки

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итог матч 5-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Локомотив"
Московская команда на своем поле проиграла со счетом 2:3, потерпев второе поражение подряд в РПЛ. Отметим, что в составе "Ахмата" были удалены Быстров и Швец.

"Первый тайм мы играли очень медленно, высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя. Так нельзя. Во втором тайме были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого мы сделали очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки. Я недоволен результатом. У нас был серьезный матч, в команде есть проблемы - травмированы лидеры, в конце первого тайма травму получил капитан. Нужно собраться и готовиться к "Зениту", - сказал Николич.

"Локомотив" шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. В следующем туре подопечные Николича сыграют на своем стадионе с "Зенитом". Поединок состоится 30 августа.

Напомним, что в прошлом туре травмы получили полузащитники "Локомотива" Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук. Отметим, что в ближайшее время Баринов будет прооперирован в Италии.

Николич возглавил "Локомотив" 1 июня 2020 года, сменив на этом посту Юрия Семина.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Локомотив Ахмат Николич
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