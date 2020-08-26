Мусаев: нужно было продолжать играть спокойнее и попробовать забить второй мяч

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал матч 5-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: РИА Новости
Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

"Хорошо начали первый тайм, попадали между линиями. У Берга был отличный момент. Потом стали играть медленно, стало меньше движения — инициатива перешла к сопернику. ЦСКА забил гол, который частично подарили мы. Но во втором тайме проявили характер, взяли контроль. Хорошо вышел Вильена. Гол вытекал из того, что было на поле. В конце подсели - но нужно было продолжать играть спокойнее и попробовать забить второй мяч", - сказал Мусаев.

"Краснодар" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. Подопечные Мусаева не могут выиграть вторую игру подряд.

В следующем туре "Краснодар" на своем стадионе примет "Ростов". Игра пройдет 30 августа и начнется в 20:00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Краснодар Мусаев ЦСКА
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