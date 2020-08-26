Петербургская команда потерпела поражение со счетом 0:1.
"Обидно проигрывать. Пропустили после одного из немногочисленных стандартов. Пытались отыграться, но моментов у нас много не было, потому что "Динамо" практически в полном составе сидело в защите. Против нас почти все так играют в РПЛ.
Удаление Барриоса? О судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего", - сказал Семак.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Отметим, что петербургская команда впервые проиграла за последние 11 месяцев.
В следующем туре подопечные Семака сыграют на выезде с "Локомотивом". Поединок состоится 30 августа и начнется в 16:00 мск.
Источник: Sport24
Семак: о судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего
Фото: ФК "Зенит"
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