"Я предлагал Маурисио Марко Николичу. Он очень хорошо знает игрока. Клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера.
Также есть предложения из "Эльче", "Уэски" и "Валенсии", но меня просили подождать. Мы ждем, что Марко Николич быстро утвердит трансфер. Если ответа не будет сегодня или завтра, игрок поедет в Испанию", - цитирует агента "РБ-Спорт".
Помимо "Зенита" в чемпионате России Маурисио выступал за "Ахмат". Последние 3 года полузащитник защищал цвета ПАОКа. В минувшем сезоне чемпионата Греции 31-летний футболист провёл 27 матчей и результативными действиями не отметился.
"Ждем, что Николич утвердит трансфер". Агент Маурусио рассказал о вариантах продолжения карьеры бразильца
Пьер Фернандес, агент бывшего полузащитника "Зенита" Маурисио, рассказал, что трансфер его агента в "Локомотив" практически завершён.
Фото: livesport.ru
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