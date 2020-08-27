На презентацию Фукса ЦСКА пригласил бразильских танцовщиц (видео)

Завтра #CSKATV выпустит большое видео про первый день @bruno_fuchs99 в #ЦСКА, а пока — тизер ? pic.twitter.com/jm1UoyH1CV— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 27, 2020
Сегодня вышел тизер, в котором 21-летний защитник набивал мяч и танцевал в компании бразильских танцовщиц в карнавальных костюмах на стадионе "армейцев".
Фукс перешёл в ЦСКА из бразильского "Интернасьонала". По информации СМИ сумма трансфера составила 9,5 млн евро. Фукс будет выступать в московском клубе под 3-м номером.
Источник: пресс-служба ЦСКА