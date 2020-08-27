На презентацию Фукса ЦСКА пригласил бразильских танцовщиц (видео)

Сегодня вышел тизер, в котором 21-летний защитник набивал мяч и танцевал в компании бразильских танцовщиц в карнавальных костюмах на стадионе "армейцев".Фукс перешёл в ЦСКА из бразильского "Интернасьонала". По информации СМИ сумма трансфера составила 9,5 млн евро. Фукс будет выступать в московском клубе под 3-м номером.Источник: пресс-служба ЦСКА