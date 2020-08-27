— Слышал от Дзагоева кричалку про "Зенит". Этим он и вошёл в историю. Лучше бы он хорошо играл в футбол. Ничего у него не получилось. Проходил в перспективных, потом начали рваться мышцы, по-разному вёл себя, дерзил. В общем, он не состоялся, — заявил Орлов в эфире "ГСО Live".
30-летний Дзагоев выступает за московский ЦСКА с 2008 года. В нынешнем розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги он сыграл в двух матчах и забил гол. В игре против "Тамбова" (2:1), футболист получил повреждение задней поверхности бедра. В последних двух сезонах Дзагоев из-за травм провёл лишь 17 матчей в чемпионате России из 60 возможных (28%).
Орлов: Дзагоев запомнился лишь кричалкой про "Зенит". Как игрок не состоялся
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике ЦСКА Алане Дзагоеве.
Фото: ПФК ЦСКА
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