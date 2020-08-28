"Прежде всего клуб планирует расставаться с легионерами, которые не проходят в состав. В первую очередь это Яка Бийол. Он имеет официальное предложение из "Блэкберна" - его сейчас рассматривают и Яка, и ЦСКА. Несколько вариантов продолжения карьеры есть и у Кристиана Бистровича. Речь как об аренде, так и о продаже. Одна из опций — "Сампдория". Также к Бистровичу есть устойчивый интерес из Германии", - написал комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
Напомним, что Бийол и Бистрович перешли в ЦСКА в 2018 году. Словенец за это время появился на поле в чемпионате России 52 раза и забил 5 голов. Бистрович в РПЛ появился на поле в 57 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА после 5-и туров занимает 10 строчку с 7 очками.
Арустамян: ЦСКА поступили предложения по Бийолу и Бистровичу
Полузащитники ЦСКА Яка Бийол и Кристиан Бистрович могут покинуть команду.
Фото: sportbox.ru
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