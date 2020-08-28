Сообщается, что гендиректор "Зенита" Александр Медведев до конца августа проведет переговоры с португальцем о вероятном возвращении в клуб. Данни может занять одну из менеджерских должностей.
Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год и выиграл с "Зенитом" три раза РПЛ, Суперкубок УЕФА, дважды Кубок России и Суперкубок страны. Последним клубом Данни был португальский "Маритиму".
"Спорт-экспресс"
Медведев проведет с Данни переговоры о его возвращении в "Зенит"
Бывший футболист "Зенита" Мигел Данни может вернуться в петербургский клуб.
Global Look Press
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