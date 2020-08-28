Московский клуб предложил россиянину контракт с зарплатой 12 млн евро за 3 года. Сам Миранчук намерен продолжить карьеру в чемпионате Италии. Отмечается, что контракт обсуждался ещё до предложения "Аталанты".
Ранее появилась информация, что итальянский клуб заплатит за трансфер Миранчука 15 млн евро и подпишет с 24-летним футболистом 5-летний контракт. Зарплата полузащитника составит около 2 млн евро в год.
В нынешнем сезоне чемпионата России Миранчук провёл 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Напомним, что в игре 4-го тура РПЛ против "Спартака" Алексей получил травму задней поверхности бедра.
Источник: "РБ-Спорт".
Миранчук отказался от повышения зарплаты в "Локомотиве" ради перехода в "Аталанту"
"Локомотив" пытается удержать в команде полузащитника Алексея Миранчука, который близок к переходу в "Аталанту".
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!