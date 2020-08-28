"На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Есть экспертно-судейская комиссия, которая должна выносить свой вердикт. Но когда на матче работает столько людей, решения должны быть безошибочны", - цитирует Газзаева "RT".
Напомним, что сегодня появилась информация о том, что арбитр Алексей Еськов, работавший на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Сочи" (2:2), не прошёл проверку на полиграфе.
Газзаев высказался по поводу проверки судей на полиграфе
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о проверки российских арбитров на детекторе лжи.
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