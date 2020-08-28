Радимов: наше судейство трусливо и позорно

Ребят!Давайте или действуем - или молчим.Сколько можно писать в сетях-и ничего не пытаться всерьёз изменить? Будьте мужиками!Задолбали!На словах все ЗА,а как доходит до дела-все сразу в кусты!Наше судейство трусливо и позорно,надо признать.Можете меня уничтожить,если не согласны — Владислав Радимов (@radimov02) August 28, 2020

Сегодня стало известно, что арбитр Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе. В отношении арбитра будет проводиться дополнительное расследование. Существует вероятность, что Еськова могут пожизненно отстранить от судейской деятельности.