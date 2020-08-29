Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1. В составе "Арсенала" гол забил Хлусевич. У "Спартака" отметились Соболев и Жиго.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, который в первом тайме удалил хавбека тульского клуба Даниила Лесового.
"Стыдно! Мы в прошлом году ругали судей. А в этом просто катастрофа! Мы не намерены молчать. Так нельзя! Тогда и Матюнина отправьте на детектор! Отправьте, почему нет? Раз других посылают, почему его нельзя? Обязательно подадим жалобу на судейство. Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так", - цитирует Аджоева "Спорт-экспресс".
Туляки после 6 туров имеют в активе 5 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре РПЛ "Арсенал" на выезде сыграет с "Зенитом". Матч пройдет 13 сентября.
Аджоев: мы не намерены молчать. Отправьте Матюнина на детектор!
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев недоволен судейством в матче 6-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: РИА "Новости"
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