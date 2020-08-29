Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.
"У нас все шло по плану. Понимали, как нужно играть. Было тотальное преимущество, но реализация подвела.
Конечно, мы видим, что ребята на огромном желании и старании провели блиц, матч за матчем. Не хватает ротации, не хватает состава", - сказал Гунько в эфире "Матч премьер".
"Химки" после 6 туров имеют в активе 3 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Гунько: было тотальное преимущество, но реализация подвела
Наставник "Химок" Дмитрий Гунько - о матче 6-го тура чемпионата России с "Ротором".
Фото: ФК "Химки"
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