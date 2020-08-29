Гунько: было тотальное преимущество, но реализация подвела

Наставник "Химок" Дмитрий Гунько - о матче 6-го тура чемпионата России с "Ротором".

Фото: ФК "Химки"

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.



"У нас все шло по плану. Понимали, как нужно играть. Было тотальное преимущество, но реализация подвела.



Конечно, мы видим, что ребята на огромном желании и старании провели блиц, матч за матчем. Не хватает ротации, не хватает состава", - сказал Гунько в эфире "Матч премьер".



"Химки" после 6 туров имеют в активе 3 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.