"Во втором тайме нас физически не хватило. Это заслуга "Химок", которые оставили нас без мяча, очень здорово контролировали мяч и после нашей ошибки при переходе из обороны в атаку они использовали этот момент. Плюс в конце нам повезло, когда мяч в перекладину попал. Мы играли со своим прямым конкурентом и ничья на выезде для нас положительный результат", - сказал Хацкевич.
Матч завершился вничью со счетом 1:1. Подопечные Хацкевича занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав два очка. Отметим, что волгоградская команда еще не побеждала в этом сезоне РПЛ, как и "Химки".
46-летний Хацкевич возглавил "Ротор" в декабре прошлого года. До этого он главным тренером киевского "Динамо".
Напомним, что по итогам прошлого сезона волгоградская команда вышла в РПЛ.
В следующем туре "Ротор" на своем поле сыграет с "Краснодаром". Встреча состоится 12 сентября.
Источник: Sport24
Хацкевич: ничья на выезде для "Ротора" положительный результат
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал матч 6-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Ротор"
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