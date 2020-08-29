Крал: третий матч за шесть дней и третья победа подряд. Это потрясающая командная работа!

"Третий матч за шесть дней и третья победа подряд. Это потрясающая командная работа! А теперь быстрое восстановление и отправляюсь в сборную!" - написал Крал.
Также чешский футболист пожелал скорейшего восстановления Гусу Тилю, который получил травму после выхода на замену.
"Гус, желаю тебе побольше силы сейчас. Надеюсь, ты скоро вернешься!" - добавил Крал.
Напомним, "Спартак" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. По голу в составе красно-белых забили Александр Соболев и Самюэль Жиго. После 6 туров московский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков. В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют с ЦСКА. Матч пройдет 13 сентября.
22-летний Крал перешел в "Спартак" в 2019 года из "Славии". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.