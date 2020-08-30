33-летний футболист хочет покинуть свою команду, ссылаясь на правило в контракте, которое позволяет разорвать трудовое соглашение в одностороннем порядке.
В "Барселоне" ответили, что срок действия такой возможности истёк 10 июня. Теперь, если кто-то решит подписать аргентинца, то они должны выплатить за него сумму отступных — 700 млн евро.
В Ла Лиге подтвердили эту информацию. Контракт продолжает своё действие, поэтому желающие приобрести Месси должны выплатить сумму отступных, либо договориться с "Барселоной".
Источник: Ла Лига.
Ла Лига: Месси может покинуть "Барселону" только при выплате 700 млн евро
Испанская Ла Лига разъяснила спорные моменты в истории нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
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