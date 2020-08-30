"Рубин" отыгрался с "Тамбовом" на последней минуте матча. Дубль оформил Деспотович

На 85 минуте Карасёв вывел "Тамбов" вперёд, но уже спустя 5 минут, на последней минуте матча, Деспотович установил окончательный счёт встречи — 2:2.
Чемпионат России, 6 тур
"Рубин" - "Тамбов" 2:2
Голы: Деспотович, 45+2, 90 - Карапетян, 16, Карасев, 84
"Рубин" - "Тамбов" 2:2
Голы: Деспотович, 45+2, 90 - Карапетян, 16, Карасев, 84
Рубин: Дюпин, Уремович, Старфельт, Меркулов, Зуев, Абильдгор, Йевтич (Игнатьев, 72), Хван, Кварацхелия, Макаров (Шатов, 66), Деспотович.
Тамбов: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Грицаенко, Шляков (Килин, 81), Рыбин, Чуперка, Карасёв, Тетрашвили, Панченко (Обухов, 64), Карапетян (Костюков, 64).
Предупреждения: Макаров, 32, Хван, 33, Рыбин, 51, Уремович, 71, Абильдгор, 90.