Волгоградский клуб с двумя очками идёт на последнем месте в Тинькофф Российской Премьер-лиге.
— Как выбираться из этого положения? Думаю, что после перерыва на матчи сборной мы сделаем камбэк, — заявил защитник в интервью "Известиям".
26-летний Гогуа арендован "Ротором" у ЦСКА на сезон. В текущем розыгрыше чемпионата России Гогуа провёл пять матчей, заработал две желтые и одну красную карточки.
Гогуа рассказал, когда "Ротор" начнёт подъем по турнирной таблице
Защитник "Ротора" Седрик Гогуа прокомментировал положение команды в турнирной таблицы РПЛ после шести туров.
Фото: ПФК ЦСКА
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