— Очко, как Палыч говорит, шаг вперед, — сказал в эфире "Матч ТВ" Чорлука.
73-летний Сёмин закончил руководить "Локомотивом" в мае нынешнего года. Его сменил сербский специалист Марко Николич, под руководством которого клуб доиграл прошлый сезон и сохранил второе место.
После ничьи с "Зенитом", "Локомотив" занимает восьмую строчку чемпионата России с восемью очками.
"Очко, как Палыч говорит, шаг вперед". Чорлука процитировал Сёмина после матча с "Зенитом"
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука вспомнил фразу бывшего наставника клуба Юрия Сёмина после матча с "Зенитом" (0:0).
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!