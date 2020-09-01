— Пополнится ли клуб нападающим Фламарионом? Все возможно. В расположение команды он еще не прибыл, — заявил генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский в интервью Sport24.
24-летний Фламарион в минувшем сезоне чемпионата Грузии провёл семь матчей, забил четыре гола и отдал голевую передачу.
Бразилец из грузинского "Динамо" ещё не прибыл в расположение "Ротора"
Нападающий батумского "Динамо" Фламарион в скором времени может пополнить состав "Ротора".
Фото: Аргументы и Факты
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!