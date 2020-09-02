Черчесов: пробовали играть и в четыре, и пять защитников

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную расстановку на предстоящие матчи сборной.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В частности, речь зашла о количестве защитников в схеме.



— Сегодня пробовали и четыре, и пять. Впереди теоретическое занятие. Есть время подумать, как сыграть правильнее, — рассказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.



Завтра, 3 сентября, россияне сыграют в Лиге Наций с Сербией, а 6 сентября встретятся с Венгрией.