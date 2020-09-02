В частности, речь зашла о количестве защитников в схеме.
— Сегодня пробовали и четыре, и пять. Впереди теоретическое занятие. Есть время подумать, как сыграть правильнее, — рассказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.
Завтра, 3 сентября, россияне сыграют в Лиге Наций с Сербией, а 6 сентября встретятся с Венгрией.
Черчесов: пробовали играть и в четыре, и пять защитников
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную расстановку на предстоящие матчи сборной.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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