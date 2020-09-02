"Не так давно мой муж получил сообщение по WhatsApp от бывшего партнера по команде. Текст был такой: "Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце – одна надежда на тебя". Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал", - написала Анна в своем инстаграме.
Напомним, что недавно подобным способом был обманут главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, который перевел 250 тысяч рублей мошеннику, представившемуся сотрудником "Спартака".
Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Под его руководством "сине-бело-голубые" дважды становились чемпионами России.
Семак оказался обманут мошенниками на крупную сумму
Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергей Семак, рассказала, что ее супруг оказался обманут мошенниками.
Фото: ФК "Зенит"
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