— Месси останется в "Барселоне", я как не верил, что он уйдет, так и не верю сейчас. Сейчас он не тренируется? Ну отдыхает человек. Ему можно вообще не тренироваться, он выйдет на поле и будет на голову сильнее всех. Может он вообще заболел коронавирусом, поэтому сейчас лечится, — рассказал Селюк в интервью Sport24.
Напомним, 33-летний нападающий хочет покинуть ряды испанского гранда. Сообщается, что футболист хочет воспользоваться возможностью разрыва контракта в одностороннем порядке. В клубе уверены, что срок действия этого пункта истёк 10 июня, поэтому желающим купить Месси придётся заплатить его отступные — 700 млн евро.
Также сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с английским "Манчестер Сити", а клуб уже готовит презентацию для аргентинца.
Селюк: Месси не тренируется? Может он вообще заболел коронавирусом, поэтому сейчас лечится
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не уйдет из клуба.
Фото: REUTERS / Manu Fernandez / Pool
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