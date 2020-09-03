Селюк: Месси не тренируется? Может он вообще заболел коронавирусом, поэтому сейчас лечится

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не уйдет из клуба.

Фото: REUTERS / Manu Fernandez / Pool