— Я согласен с тем, что Тедеско был лучшим в августе. Но, повторюсь, все было бы замечательно, если бы не было этих оскорбительных судейских промахов против "Спартака". Поэтому, несмотря на то, что "Спартак" выглядел в этом месяце отлично. Я считаю, что эти две дешевые победы, они испортили всю картину. Знаете, как это совок говна в картину меда, но Тедеско молодец, — заявил Червиченко в интервью Sport24.
Под руководством Тедеско "Спартак" сыграл в чемпионате России шесть матчей в августе, четырежды победил и дважды сыграл вничью.
Грозный: выбор Тедеско лучшим тренером месяца — это субъективная оценка журналистов
Сегодня стало известно расписание чемпионата России на 7-10 туры. "Спартак" 13 сентября сыграет в гостях с ЦСКА.
Червиченко: я согласен с тем, что Тедеско был лучшим в августе, но две дешевые победы испортили всю картину
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал победу наставника "красно-белых" Доменико Тедеско в номинации тренер месяца в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!