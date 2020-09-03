24-летний хавбек отказался переходить в "Ахмат", так как надеется стать игроком "Локомотива". Также на Трошечкина претендуют "Рубин" и "Урал".
Трошечкин является воспитанником "Локомотива", который заинтересован в возвращении игрока в свой клуб.
В текущем сезоне РПЛ Трошечкин в составе "Химок" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Трошечкин отказался переходить в "Ахмат"
Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин может сменить клуб.
Фото: ФК "Химки"
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