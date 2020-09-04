"Я рад быть здесь. Я много слышал об этом великом клубе и сам следил за ЦСКА. Надеюсь, что смогу помочь клубу добиться многого. Буду отдавать все силы в каждой тренировке и игре. Я готов к любой погоде, буду напряженно работать, чтобы наилучшим образом представлять клуб", - сказал Эджуке пресс-службе клуба.
Эджуке перешел в ЦСКА из нидерландского "Херенвена", подписав контракт на четыре года. По информации СМИ, армейцы заплатили за нигерийского форварда 12 млн евро.
Эджуке: буду отдавать все силы, чтобы наилучшим образом представлять ЦСКА
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о переходе в московскую команду.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!