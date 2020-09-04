Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.
Фетисов отметил, что сборная Чехия прислала всем клубам, игроки которых были вызваны в национальную команду письмо, где говорится, что у одного человека из персонала выявили коронавирусную инфекцию. Однако у всех футболистов результат отрицательный.
Напомним, Крал был вызван в сборную Чехии на матчи Лиги наций со Словакией и Шотландией.
Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 13 сентября.
ТАСС
Крал сможет сыграть с ЦСКА, несмотря на коронавирус в сборной Чехии
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал сможет принять участие в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!