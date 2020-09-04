"Воспоминания о сборной Венгрии хорошие. Я дебютировал на этом стадионе за сборную. По-моему, мы тогда победили со счетом 3:0. Мы уже немного смотрели, немного изучали сборную Венгрии, но более детально разберем ближе к матчу. Все идет своим чередом", - сказал Джикия в комментарии на ютуб-канале сборной России.
Матч Венгрия - России пройдет 6 сентября в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Начало - в 19:00 мск.
Джикия: немного изучали сборную Венгрии, но детальный разбор впереди
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги Наций с Венгрией.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!