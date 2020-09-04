Джикия: немного изучали сборную Венгрии, но детальный разбор впереди

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги Наций с Венгрией.
Фото: Getty Images
"Воспоминания о сборной Венгрии хорошие. Я дебютировал на этом стадионе за сборную. По-моему, мы тогда победили со счетом 3:0. Мы уже немного смотрели, немного изучали сборную Венгрии, но более детально разберем ближе к матчу. Все идет своим чередом", - сказал Джикия в комментарии на ютуб-канале сборной России.

Матч Венгрия - России пройдет 6 сентября в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Начало - в 19:00 мск.

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Теги: Сборная России Джикия Лига Наций Сборная Венгрии
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